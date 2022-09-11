Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимич — о матче ЦСКА — «Краснодар»: почему не давать пенальти, даже если их было 10?

Рахимич — о матче ЦСКА — «Краснодар»: почему не давать пенальти, даже если их было 10?
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о трёх пенальти армейцев в ворота «Краснодара» в девятом туре Российской Премьер-Лиги.

«Все говорят, что был пенальти. Я видел первый момент с Чаловым — там чистый пенальти. Два других я не видел. Но если пенальти был, почему не надо давать, даже если их десять. Почему нет? Такого не должно быть, что один дали, а второй чистый не дадут. И в сторону ЦСКА, и любой другой команды. Если пенальти чистый, все видят, надо ставить. Даже если десять пенальти, надо давать десять. Это справедливо», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с жёсткой критикой работы арбитра Сергея Иванова.

Новость по теме
«Будем настаивать на расследовании». Заявление «Краснодара» по судейству в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022