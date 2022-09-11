Рахимич — о матче ЦСКА — «Краснодар»: почему не давать пенальти, даже если их было 10?
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о трёх пенальти армейцев в ворота «Краснодара» в девятом туре Российской Премьер-Лиги.
«Все говорят, что был пенальти. Я видел первый момент с Чаловым — там чистый пенальти. Два других я не видел. Но если пенальти был, почему не надо давать, даже если их десять. Почему нет? Такого не должно быть, что один дали, а второй чистый не дадут. И в сторону ЦСКА, и любой другой команды. Если пенальти чистый, все видят, надо ставить. Даже если десять пенальти, надо давать десять. Это справедливо», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с жёсткой критикой работы арбитра Сергея Иванова.
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