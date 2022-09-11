Элвир Рахимич: только ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» в РПЛ. «Спартак» — нет
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные — нет. «Спартак» нет? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После восьми туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. ЦСКА (20) сыграл на матч больше и занимает второе место. На третьей строчке «Краснодар» (17).
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