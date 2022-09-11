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«Рубин» одержал победу в матче с «Велесом» и вышел на второе место в таблице Первой лиги

«Рубин» одержал победу в матче с «Велесом» и вышел на второе место в таблице Первой лиги
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В матче 9-го тура Мелбет Первой лиги «Велес» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 58-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. На 72-й минуте нападающий московского «Велеса» Ираклий Логуа сравнял счёт. На 89-й минуте победный гол за казанскую команду забил защитник Егор Тесленко.

Казанский «Рубин» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (9) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», набравший 18 очков в восьми встречах.

В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Волгарём», а «Велес» проведёт встречу с «Аланией».

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Мусаев – 58'   1:1 Логуа – 72'   1:2 Тесленко – 90'
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