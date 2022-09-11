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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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«Ростов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

«Ростов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45
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Сегодня, 11 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Спартак» набрал 16 очков в восьми матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (16) — на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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