«Ростов» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

Сегодня, 11 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Спартак» набрал 16 очков в восьми матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (16) — на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).