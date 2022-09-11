«Факел» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в матче, забив гол «в раздевалку»

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимает «Локомотив». Встреча проходит на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Длинный заброс в штрафную «Локомотива» — Морозов, Дмитриев и Гогнадзе сыграли в пас головами, Евгений набежал и пробил из вратарской под перекладину.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).