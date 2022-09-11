Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в матче, забив гол «в раздевалку»

«Факел» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в матче, забив гол «в раздевалку»
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимает «Локомотив». Встреча проходит на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Длинный заброс в штрафную «Локомотива» — Морозов, Дмитриев и Гогнадзе сыграли в пас головами, Евгений набежал и пробил из вратарской под перекладину.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

«Ростов» бьёт «Спартак»! Уткин снова положил красоту. LIVE «Ростов» бьёт «Спартак»! Уткин снова положил красоту. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022