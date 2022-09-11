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«Зенит» — «Оренбург»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Зенит» — «Оренбург»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулёв, Павловец, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (9) — на 12-м месте. В тройку лидеров входят также ЦСКА (20) и «Краснодар» (17).

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