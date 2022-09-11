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Вратарь «Крыльев» Ломаев: не готов бить следующий пенальти. Моя задача — защищать ворота

Вратарь «Крыльев» Ломаев: не готов бить следующий пенальти. Моя задача — защищать ворота
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев признался, что не готов бить пенальти за самарскую команду.

«Пробью ли следующий пенальти? Нет, не готов. Моя задача – защищать ворота», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне «Крылья Советов» провели матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки» в Химках, завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Крылья Советов» в девяти матчах набрали 10 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20). В следующем туре Российской Премьер-Лиги самарская команда сыграет на выезде с «Ростовом».

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