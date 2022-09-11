«Факел» — «Локомотив»: воронежцы забили второй гол

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимает «Локомотив». Встреча проходит на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Факел» удвоил своё преимущество на 58-й минуте. Автором гола стал Ираклий Квеквескири (2:0). Воронежцы выиграли борьбу перед чужой штрафной, Квеквескири проскочил между трёх соперников, вышел один на один и точно пробил в дальний угол.

Напомним, «Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).