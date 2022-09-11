Ломаев: у «Крыльев» совсем не получилась игра с «Химками». Первый тайм провели очень плохо

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«С нашей стороны игра с «Химками» совсем не получилась. Первый тайм мы провели очень плохо. Во втором что-то получалось: выбегали в контратаки и могли забить. Но не получилось. Итог — ничья 0:0. Честно, закономерна или нет, не могу сказать.



Про плюсы «Крыльев» в начале сезона не могу сказать. С ЦСКА неплохо играли, но не набрали очков. С «Химками» – одно очко. Но с учётом того, что не реализовали пенальти, конечно, обидно. Забей пенальти, была бы другая игра. Упустили три очка. Как и в играх с «Факелом» и «Локомотивом». С «Торпедо», как по мне, была справедливая ничья», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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