Ломаев: у «Крыльев» совсем не получилась игра с «Химками». Первый тайм провели очень плохо

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«С нашей стороны игра с «Химками» совсем не получилась. Первый тайм мы провели очень плохо. Во втором что-то получалось: выбегали в контратаки и могли забить. Но не получилось. Итог — ничья 0:0. Честно, закономерна или нет, не могу сказать.
Про плюсы «Крыльев» в начале сезона не могу сказать. С ЦСКА неплохо играли, но не набрали очков. С «Химками» – одно очко. Но с учётом того, что не реализовали пенальти, конечно, обидно. Забей пенальти, была бы другая игра. Упустили три очка. Как и в играх с «Факелом» и «Локомотивом». С «Торпедо», как по мне, была справедливая ничья», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14