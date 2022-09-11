Вратарь «Крыльев» Ломаев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.

«Приятно, когда на тебя обращает внимание тренерский штаб сборной России. Если попаду в окончательный список, тогда можно будет говорить. Пока это только расширенный.



Общался ли с Кафановым? Он мне звонил после расширенного списка. Поздравил, сказал, чтобы я работал, тогда всё получится. Вроде 12 сентября должны объявить окончательный список. Посмотрим», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия, Иран, а также Босния и Герцеговина.