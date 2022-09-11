Вратарь «Крыльев» Ломаев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России
Поделиться
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы.
«Приятно, когда на тебя обращает внимание тренерский штаб сборной России. Если попаду в окончательный список, тогда можно будет говорить. Пока это только расширенный.
Общался ли с Кафановым? Он мне звонил после расширенного списка. Поздравил, сказал, чтобы я работал, тогда всё получится. Вроде 12 сентября должны объявить окончательный список. Посмотрим», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия, Иран, а также Босния и Герцеговина.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
Партнерский контент