В ЦСКА ответили на заявление «Краснодара» по поводу судейства

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что южный клуб будет настаивать на расследовании по итогам матча 9-го тура РПЛ.

«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 4:1, реализовав три пенальти.