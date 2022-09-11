В ЦСКА ответили на заявление «Краснодара» по поводу судейства
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Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который заявил, что южный клуб будет настаивать на расследовании по итогам матча 9-го тура РПЛ.
«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.
А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 4:1, реализовав три пенальти.
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