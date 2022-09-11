Симеоне: Витсель может многое дать »Атлетико» своими качествами

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о полузащитнике команды Акселе Витселе, который был признан лучшим игроком августа в «Атлетико».
«У него большое преимущество, видение игры, как у немногих других. С его спокойствием, его игрой, хорошими передачами мы понимали, что как оборонительный игрок он мог создавать спокойствие в обращении с мячом на своей половине, а с его хорошим ударом он может хорошо справляться на позиции полузащитника.
И он должен продолжать в том же духе, потому что он может многое дать нам своими качествами», — цитирует Симеоне AS.
Напомним, Витсель перешёл в стан «матрасников» на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии», в составе которой в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее Витсель выступал за «Бенфику» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и дважды — Суперкубок.
- 11 сентября 2022
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