Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ

«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал «Локомотив». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Воронежцы удвоили своё преимущество на 58-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Ираклий Квеквескири. Финальный свиток арбитра зафиксировал победу хозяев.

«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Морозов – 45+4'   2:0 Квеквескири – 57'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022