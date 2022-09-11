«Аталанта» упустила победу в матче с «Кремонезе»

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» дома принимала «Кремонезе». Встреча проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо.

Команды долгое время не могли поразить ворота друг друга. Если первый тайм ничем не запомнился, то второй подарил много поводов для дискуссий. Сначала судьи на VAR отменили гол «Аталанты» на 65-й минуте матча, который забил Тён Копмейнерс. Затем игроки «Кремонезе» один за другим начали получить жёлтые карточки за грубые фолы. Несмотря на сопротивление, хозяева всё же смогли открыть счёт — на 74-й минуте сделал это Мерих Демирал. Однако долго игроки «Аталанты» счёт удерживать не смогли, и уже через четыре минуты Эмануэле Валери сравнял счёт в матче. Последующие минуты встречи запомнились лишь «горчичниками», но не забитыми мячами. Финальный свисток арбитра сигнализировал о ничьей — 1:1.

Таким образом, «Аталанта» лишила себя возможности снова единолично возглавить турнирную таблицу Серии А. В данный момент команда имеет равное количество очков (14) с «Миланом» и «Наполи», но именно неаполитанцы находятся на вершине из-за разницы забитых мячей. Для «Кремонезе» это лишь второе набранное очко в чемпионате, команда расположилась на 18-м месте, в зоне вылета.