«Зенит» — «Оренбург»: Далер Кузяев сделал счёт к 19-й минуте 3:0

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Оренбургом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте: Венделу дали пространство в штрафной площади, и бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев.



В восьми матчах РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Оренбург» (9) — 12-й.



Обслуживает матч «Зенит» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Помогают ему Максим Ковалёв (Реутов) и Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург). Арбитром VAR назначен Игорь Панин (Дмитров), его помощником — Константин Шаламберидзе (Москва).