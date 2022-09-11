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Лига 1: первая победа «Анже», сложный для «Ниццы» матч с аутсайдером

Лига 1: первая победа «Анже», сложный для «Ниццы» матч с аутсайдером
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Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи 7-го тура французской Лиги 1 с участием «Аяччо», «Ниццы», «Анже» и «Монпелье».

Матч «Аяччо» и «Ниццы» состоялся в Аяччо и закончился победой гостей с минимальным счётом. Автором победного мяча стал алжирский нападающий Анди Делор (65-я минута). Ворота «орлов» в этом матче защищал датский вратарь Каспер Шмейхель. «Аяччо» пока не добился ни одной победы в нынешнем сезоне Лиги 1 (одно очко, 20-е место).

Франция - Лига 1. 7-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
0 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Делор – 65'

Игра «Анже» и «Монпелье» была сыграна в Анже и завершилась волевой победой хозяев — 2:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Арно Норден, ассистент — Фету Мауасса. Однако уже через две минуты хозяева отыгрались, гол забил форвард Адриен Уну. Победу «Анже» принёс реализованный Софьяном Буфалем на 69-й минуте пенальти. Это первая победа команды в нынешнем сезоне Лиги 1.

Франция - Лига 1. 7-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
2 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Норден – 7'   1:1 Уну – 9'   2:1 Буфаль – 69' (пен)
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