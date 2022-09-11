Лига 1: первая победа «Анже», сложный для «Ниццы» матч с аутсайдером

Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи 7-го тура французской Лиги 1 с участием «Аяччо», «Ниццы», «Анже» и «Монпелье».



Матч «Аяччо» и «Ниццы» состоялся в Аяччо и закончился победой гостей с минимальным счётом. Автором победного мяча стал алжирский нападающий Анди Делор (65-я минута). Ворота «орлов» в этом матче защищал датский вратарь Каспер Шмейхель. «Аяччо» пока не добился ни одной победы в нынешнем сезоне Лиги 1 (одно очко, 20-е место).

Игра «Анже» и «Монпелье» была сыграна в Анже и завершилась волевой победой хозяев — 2:1. На седьмой минуте счёт открыл нападающий гостей Арно Норден, ассистент — Фету Мауасса. Однако уже через две минуты хозяева отыгрались, гол забил форвард Адриен Уну. Победу «Анже» принёс реализованный Софьяном Буфалем на 69-й минуте пенальти. Это первая победа команды в нынешнем сезоне Лиги 1.