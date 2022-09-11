Арендованный у «Ростова» Рудаков пропустил 2 мяча за «Хонку» в матче с участником ЛЕ ХИКом
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Тапиолан Урхейлупуисто» в Эспоо состоялся матч 22-го тура чемпионата Финляндии, в котором местный клуб «Хонка» встречался с участником группового этапа Лиги Европы ХИКом. Финальный свисток Пеймана Симани зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
На третьей минуте арендованный у «Ростова» вратарь «Хонки» Максим Рудаков пропустил мяч от Сантари Вяянянена. В концовке матча команда россиянина смогла сравнять счёт: забитый мяч на счету Джерри Воутилайнена. Но в добавленное к игре время Энтони Олусанья принёс ХИКу победу со счётом 2:1.
«Хонка» с 41 очком финишировала в турнирной таблице на третьей строчке и попала в следующий раунд чемпионата Финляндии. ХИК с 49 очками занял первое место.
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