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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:45 Мск
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«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» пройдёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Шитов, Волков, Рассказов, Маслов, Иванников, Классен, Пруцев, Шитов, Мелёшин.

В восьми матчах РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Спартак» (16) — шестой.

Обслужит матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитр VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).

«Ростов» — «Спартак». Факты о центральном матче тура. Видеоролик:

«Ростов» — «Спартак». Трёх попыток пробить пенальти мало. Нужно ещё! «Ростов» — «Спартак». Трёх попыток пробить пенальти мало. Нужно ещё!
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