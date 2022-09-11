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«Словацко» Владислава Лёвина на последних минутах упустил победу над «Млада-Болеслав»

«Словацко» Владислава Лёвина на последних минутах упустил победу над «Млада-Болеслав»
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Сегодня, 11 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Чехии сезона-2022/2023 «Млада-Болеслав» принимала команду Владислава Лёвина «Словацко». Встреча проходила на «Локотранс Арене» в городе Млада-Болеслав и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Мяч «Словацко» был забит фланговым защитником Мерхасом Доски в добавленное к первому тайму время. Однако этой команде не удалось удержать победу: на четвёртой компенсированной к основному времени матча минуте счёт сравнял нападающий «Млада-Болеслав» Ладислав Кробот. Российский полузащитник Владислав Лёвин провёл на поле весь матч.

«Словацко» с восемью очками занимает 10-е место в чемпионате Чехии, лидер турнира — «Виктория Пльзень» (19 очков), являющаяся действующим чемпионом страны. В следующем матче «Словацко» сыграет с клубом «Яблонец».

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