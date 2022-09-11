Президент медийной футбольной команды «Деньги» назвал цель клуба на второй сезон МФЛ

Президент медийного футбольного клуба «Деньги» Станислав Малиев прокомментировал жеребьёвку на второй сезон Медиалиги, а также назвал цели своей команды в грядущем чемпионате.

«Для всех было понятно, что нас примут во второй сезон Медиалиги. Мы говорили, что если голосование будет честным и без накруток, то мы займём первое место. И то, что «Рубин» сейчас сказал на конференции, что они все голосовали за нас… Если им дали путёвку вместо нас, то за кого ещё им голосовать? Всё ожидаемо.



Насколько повлияло на мнение голосование в телеграм-каналах, где «Деньги» всё время побеждали? Я не знаю. Я боялся, что к этому голосованию все будут такие: «Да задолбало уже, сколько можно голосовать». Думал, что могут «забить» на это голосование, подумав, что оно тоже ничего не будет решать. В целом было бы прикольно, если бы сейчас во время конференции сказали: «Но сейчас будет настоящее, последнее голосование».



Следил ли за голосованиями болельщиков в телеграм-каналах? Да, конечно. Мне скидывали ребята, да и я сам видел. Там то же самое было, выигрывали вроде бы во всех остальных голосованиях. Они же называли телеграм-голосование необъективным…



Что касается жеребьёвки, если совсем-совсем корректно, то хотелось бы в группу «А». Понятное дело, хочется, чтобы хотя бы 50 на 50 именно медийных команд было, с которыми можно делать вывеску. Условно, дайте нам «Камп-Ноу» для этого матча. Мы и Goats… Я пока не понимаю, кто будет за них играть. Наверное, они и сами не понимают.



Цель на МФЛ? Такая же, как и на МКС, – выйти в плей-офф. Здесь тоже задача минимум – выйти в плей-офф. Такую буду ставить задачу», — сказал Малиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.