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Аленичев подбадривал сборную, Титов поднимал трофей. Фото победы России на Кубке Легенд

Аленичев подбадривал сборную, Титов поднимал трофей. Фото победы России на Кубке Легенд
Сборная России — победитель кубка Легенд!
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11 сентября в Москве на поле арены «Мегаспорт» сборная России обыграла сборную Турции и стала обладателем Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 9:4.

В другом матче сборная Легенд Казахстана одержала победу над сборной Звёзд со счётом 10:7.

«Кубок Легенд» – ежегодный турнир для ветеранов сборных стран, который проводится в Москве с 2009 года.

С 2012 года турнир носит имя российского спортсмена и экс-игрока в мини-футбол Константина Ерёменко.

Лучшие кадры с финала Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В первый день турнира сборная Легенд России одержала победу в двух матчах, сначала обыграв сборную Казахстана (8:4), а затем — сборную Звёзд (11:4).

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