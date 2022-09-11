Аленичев подбадривал сборную, Титов поднимал трофей. Фото победы России на Кубке Легенд
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11 сентября в Москве на поле арены «Мегаспорт» сборная России обыграла сборную Турции и стала обладателем Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 9:4.
В другом матче сборная Легенд Казахстана одержала победу над сборной Звёзд со счётом 10:7.
«Кубок Легенд» – ежегодный турнир для ветеранов сборных стран, который проводится в Москве с 2009 года.
С 2012 года турнир носит имя российского спортсмена и экс-игрока в мини-футбол Константина Ерёменко.
Лучшие кадры с финала Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В первый день турнира сборная Легенд России одержала победу в двух матчах, сначала обыграв сборную Казахстана (8:4), а затем — сборную Звёзд (11:4).
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