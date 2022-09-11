Гол экс-спартаковца Понсе не спас «Эльче» от разгрома в матче с «Атлетиком»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходил матч 5-го тура чемпионата Испании. Местный «Эльче» встречался с «Атлетиком» из Бильбао. Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал разгромную победу гостей со счётом 4:1.
Счёт в матче на девятой минуте открыл защитник «Эльче» Николас Фернандес, отправивший мяч в свои ворота.
Автогол Фернандеса. Видеоролик:
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Удвоил преимущество команды из Бильбао Ойан Сансет, реализовавший пенальти на 14-й минуте.
Сансет забивает с пенальти. Видеоролик:
Уже к 22-й минуте счёт стал 3:0 — Нико Уильямс с паса Оскара де Маркоса не оставил шансов Эдгару Бадии.
К концу первого тайма счёт стал 4:0: отличился Алекс Беренгер.
Беренгер делает счёт 4:0. Видеоролик:
Единственный мяч «Эльче» был забит на 59-й минуте: отличился экс-спартаковец Эсекьель Понсе.
«Атлетик» набрал 10 очков и вышел на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Эльче» (1) — на предпоследней строчке (19-е место).
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