Гол экс-спартаковца Понсе не спас «Эльче» от разгрома в матче с «Атлетиком»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходил матч 5-го тура чемпионата Испании. Местный «Эльче» встречался с «Атлетиком» из Бильбао. Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал разгромную победу гостей со счётом 4:1.

Счёт в матче на девятой минуте открыл защитник «Эльче» Николас Фернандес, отправивший мяч в свои ворота.

Автогол Фернандеса. Видеоролик:

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Удвоил преимущество команды из Бильбао Ойан Сансет, реализовавший пенальти на 14-й минуте.

Сансет забивает с пенальти. Видеоролик:

Уже к 22-й минуте счёт стал 3:0 — Нико Уильямс с паса Оскара де Маркоса не оставил шансов Эдгару Бадии.

Гол Уильямса. Видеоролик:

К концу первого тайма счёт стал 4:0: отличился Алекс Беренгер.

Беренгер делает счёт 4:0. Видеоролик:

Единственный мяч «Эльче» был забит на 59-й минуте: отличился экс-спартаковец Эсекьель Понсе.

Гол Понсе. Видеоролик:

«Атлетик» набрал 10 очков и вышел на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Эльче» (1) — на предпоследней строчке (19-е место).