Глава медийной команды «Деньги» ответил, останется ли Нечаев главным тренером команды

Президент медийного футбольного клуба «Деньги» Станислав Малиев прокомментировал цели своей команды на второй сезон МФЛ, а также ответил на вопрос, останется ли Артём Нечаев главным тренером команды.

«Изменила ли жеребьёвка отношение к цели на МФЛ? Да нет. На самом деле считаю, что это посложнее задача. Когда я говорил, что непонятно, кто за них будет играть, я имел в виду, что Мостовой и Билялетдинов напротив меня сидели. Если они там сидят, значит, там будут выходить какие-то их друзья… А я так понимаю, вряд ли они волейболисты, скорее, футболисты. Так что будет сложнее. Условно, в «10» или в «Амкале» – там понятно, кто играть будет. В «Броуках» – понятно. А тут — не очень.



Останется ли Нечаев главным тренером? Он уже остался. Продлили контракт, к его сожалению (смеётся)», – сказал Малиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.