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«Зенит» к 69-й минуте матча забил столько, сколько «Торпедо» и «Урал» в сезоне в сумме

«Зенит» к 69-й минуте матча забил столько, сколько «Торпедо» и «Урал» в сезоне в сумме
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Санкт-петербургский «Зенит» к 69-й минуте матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» выигрывает со счётом 8:0. Столько же мячей за девять туров чемпионата России совместно забили замыкающие таблицу турнира екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо».

За сине-бело-голубых в сегодняшней встрече хет-трик оформил Вендел, дубль на счету Малкома, ещё по голу забили Далер Кузяев и Иван Сергеев, также один мяч в свои ворота отправил игрок «Оренбурга» Александр Павловец.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место с одним набранным очком, у «Урала» – четыре очка и 15-е место. «Зенит» после победы над «Оренбургом» будет иметь в своём активе 23 очка, ближайший преследователь сине-бело-голубых, московский ЦСКА, набрал 20 очков в девяти турах.

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