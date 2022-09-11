Экс-начальник «Зенита» стал операционным менеджером «Марселя»
Поделиться
Экс-начальник «Зенита» Евгений Кошелев назначен операционным менеджером французского «Марселя». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
После «Зенита» Кошелев работал в оргкомитете чемпионата мира в Катаре. На новой должности он будет отвечать за игровой персонал, скаутинг и ограничение уровня заработной платы команды. Подчиняться Кошелев будет непосредственно генеральному директору клуба.
Напомним, после семи туров чемпионата Франции провансальцы набрали 19 очков (на данный момент второе место). В последнем туре французы обыграли «Лилль» со счётом 2:1, голы за марсельцев забили Алексис Санчес и Самуэль Жиго. В следующем туре команда встретится с «Тулузой».
Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём
Новость по темеЖиго получил травму в матче «Марселя» с «Лиллем»
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
Партнерский контент