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Экс-начальник «Зенита» стал операционным менеджером «Марселя»

Экс-начальник «Зенита» стал операционным менеджером «Марселя»
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Экс-начальник «Зенита» Евгений Кошелев назначен операционным менеджером французского «Марселя». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После «Зенита» Кошелев работал в оргкомитете чемпионата мира в Катаре. На новой должности он будет отвечать за игровой персонал, скаутинг и ограничение уровня заработной платы команды. Подчиняться Кошелев будет непосредственно генеральному директору клуба.

Напомним, после семи туров чемпионата Франции провансальцы набрали 19 очков (на данный момент второе место). В последнем туре французы обыграли «Лилль» со счётом 2:1, голы за марсельцев забили Алексис Санчес и Самуэль Жиго. В следующем туре команда встретится с «Тулузой».

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