Эриксен: введение в АПЛ пяти замен — хорошая мотивация для игроков

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал новое правило в английской Премьер-лиге, по которому в матчах турнира можно будет проводить по пять замен.
«Все игроки состава будут очень важны. Учитывая грядущий чемпионат мира, это подходящее время, чтобы разрешить пять замен, — это сбавит давление на футболистов и даст новые возможности тренерам.
Ребята, которые выходили на поле на замену в прошедших матчах Премьер-лиги, были очень хороши, хотели показать себя, как и игроки, начинавшие игры с первых минут.
Так что это хорошая мотивация, которая потребуется, потому что впереди большое количество игр, а в команде много качественных футболистов. Поэтому мы все должны бороться за свои места», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
- 11 сентября 2022
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