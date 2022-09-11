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«Шинник» обыграл «Кубань», а «Енисей» — «Краснодар-2» в матчах Первой лиги

«Шинник» обыграл «Кубань», а «Енисей» — «Краснодар-2» в матчах Первой лиги
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Шинник» в Ярославле состоялся матч 9-го тура Мелбет Первой лиги между «Шинником» и «Кубанью». Параллельно на стадионе «Центральный» в Казани играли «СКА-Хабаровск» и «Уфа». В третьей встрече на арене академии ФК «Краснодар» «Краснодар-2» принимал «Енисей».

В Ярославле всё решил точный удар Артёма Кулишева на 25-й минуте игры.

«Шинник» набрал 11 очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Кубань» с восемью очками осталась на 15-й позиции.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Кулишев – 25'

В Казани «СКА-Хабаровск» проводил один из последних матчей в Татарстане. Команда Романа Шаронова была вынуждена уехать из Хабаровска во время подготовки своего стадиона.

Счёт в матче открыла «Уфа»: Артём Голубев откликнулся на передачу Андрея Никитина на 17-й минуте. Хабаровчане сравняли на 70-й — забил Михаил Гащенков.

«СКА-Хабаровск» с 10 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы. «Уфа» (9) — девятая.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Голубев – 17'   1:1 Гащенков – 70'

В Краснодаре вторая команда «быков» играла с красноярским «Енисеем». Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте: отличился Данил Карпов. Однако дальше забивали лишь гости: голы Валерия Кичина и Кирилла Столбова принесли «Енисею» победу.

«Краснодар-2» с 10 очками располагается на 11-й позиции. «Енисей» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Карпов – 17'   1:1 Кичин – 45+1'   1:2 Столбов – 69'
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