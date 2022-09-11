«Шинник» обыграл «Кубань», а «Енисей» — «Краснодар-2» в матчах Первой лиги

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Шинник» в Ярославле состоялся матч 9-го тура Мелбет Первой лиги между «Шинником» и «Кубанью». Параллельно на стадионе «Центральный» в Казани играли «СКА-Хабаровск» и «Уфа». В третьей встрече на арене академии ФК «Краснодар» «Краснодар-2» принимал «Енисей».
В Ярославле всё решил точный удар Артёма Кулишева на 25-й минуте игры.
«Шинник» набрал 11 очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Кубань» с восемью очками осталась на 15-й позиции.
В Казани «СКА-Хабаровск» проводил один из последних матчей в Татарстане. Команда Романа Шаронова была вынуждена уехать из Хабаровска во время подготовки своего стадиона.
Счёт в матче открыла «Уфа»: Артём Голубев откликнулся на передачу Андрея Никитина на 17-й минуте. Хабаровчане сравняли на 70-й — забил Михаил Гащенков.
«СКА-Хабаровск» с 10 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы. «Уфа» (9) — девятая.
В Краснодаре вторая команда «быков» играла с красноярским «Енисеем». Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте: отличился Данил Карпов. Однако дальше забивали лишь гости: голы Валерия Кичина и Кирилла Столбова принесли «Енисею» победу.
«Краснодар-2» с 10 очками располагается на 11-й позиции. «Енисей» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.
- 11 сентября 2022
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