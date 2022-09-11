Главный тренер «Оренбурга»: проигрывать «Зениту» 0:8 — стыд. Ошибки из детского сада

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение команды со счётом 0:8 в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.

«Не надо много говорить. Я отвечаю за игру команды. Это моя ошибка. Я подготовил команду, сделал выбор игроков. Но не всё было хорошо. Поэтому этот результат идёт за мной. Можешь проиграть 0:4, 0:5 — это спорт. Но проиграть 0:8 и ничего не показать — это большой стыд. Болельщики приехали за нами, а мы показываем такие матчи. Допускаем ошибки из детского сада. Понятно, что «Зенит» на два уровня выше Российской Премьер-Лиги. Для них это очень лёгкая игра», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После девяти туров РПЛ «Оренбург» с девятью очками занимает в турнирной таблице 12-е место.