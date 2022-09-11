Личка объяснил, почему «Оренбург» проиграл «Зениту» со счётом 0:8

Главный тренер «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 0:8 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Почему не играли так, как «Торпедо»? Я люблю футбол. Понятно, что «Торпедо» здесь проиграло 0:2. А мы – 0:8. Я не жалею, что мы не сыграли от обороны. Я принял такое решение. И я отвечаю за результат. Зрители хотят видеть футбол, голы, эмоции. Но мы забыли играть в футбол, забыли атаковать. Мы смотрели на них с открытым ртом — на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Для меня это стыд. Плохой первый тайм – 0:5, но во втором тайме вообще не было реакции. Ждали, сколько соперник забьёт голов», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
На данный момент «Оренбург» занимает 12-е место чемпионата. У команды в активе девять очков.
- 11 сентября 2022
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