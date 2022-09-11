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Личка раскрыл, что сказал игрокам «Оренбурга» после исторического поражения от «Зенита»

Личка раскрыл, что сказал игрокам «Оренбурга» после исторического поражения от «Зенита»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о неудачной серии своей команды на выезде. Сегодня, 11 сентября, оренбуржцы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге со счётом 0:8.

«Первые очки в гостях? Надо уметь выигрывать на выезде. Играть в такой же футбол, как дома. Не пытаться играть вничью. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» – хорошие команды. Нам до них расти. С «Нижним» надо и можно биться за очки. Я хочу выигрывать на выезде. Сказал ребятам в раздевалке, что в карьере будут такие моменты, как сейчас. Сегодня был нокаут. Впереди у нас «Ростов» и «Нижний». Посмотрим, как мы отреагируем», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 23 очка и продолжает быть первым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Оренбург» (9) — 12-й.

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