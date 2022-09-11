Семак: получилось забить много, но главное — победа
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды над «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.
Хорошая игра для нас. С первых минут выглядели агрессивно, забили много мячей. До этого реализация была не на лучшем уровне. Сегодня получилось забить много. Но главное – победа. Завтра начнём готовиться к следующему матчу. График у нас плотный», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После девяти сыгранных туров РПЛ «Зенит» с 23 очками лидирует в таблице. Ближайший преследователь — ЦСКА (20 очков). В следующем матче турнира команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо». «Зенит» становился чемпионом России в четырёх последних сезонах.
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