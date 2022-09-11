Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» со счётом 8:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Оренбургом» со счётом 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал исход прошедшей встречи.
«Мы были уверены, что «Оренбург» сыграет активно, агрессивно. Они создают много моментов, но не всегда забивают. Атакующие действия у них сильные. Но с точки зрения их баланса у соперников есть возможности. Так что игру такую ожидал, но счёт невозможно было предсказать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу чемпионата. На втором месте находится ЦСКА — у команды в активе 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который сумел набрать 17 очков после девяти туров чемпионата.
- 11 сентября 2022
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