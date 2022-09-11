Сергей Семак рассказал о повреждении Даниила Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении вратаря Даниила Одоевского и рассказал, кто из футболистов не полетит на матч Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» в Самару.

«Кто не полетит в Самару? Пока не знаю. Завтра решим, будут ли такие игроки. Одоевский? Здесь небольшое мышечное воспаление. Связано с резкой сменой ритма работы. Ничего серьёзного нет. Надеюсь, в ближайшее время вернётся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится 14 сентября на «Солидарность Банк Арене» в Самаре. Начало игры – в 17:30 мск.

Сегодня, 11 сентября, «Зенит» разгромил «Оренбург» 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).