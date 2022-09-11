Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о повреждении Даниила Одоевского

Сергей Семак рассказал о повреждении Даниила Одоевского
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении вратаря Даниила Одоевского и рассказал, кто из футболистов не полетит на матч Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» в Самару.

«Кто не полетит в Самару? Пока не знаю. Завтра решим, будут ли такие игроки. Одоевский? Здесь небольшое мышечное воспаление. Связано с резкой сменой ритма работы. Ничего серьёзного нет. Надеюсь, в ближайшее время вернётся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится 14 сентября на «Солидарность Банк Арене» в Самаре. Начало игры – в 17:30 мск.

Сегодня, 11 сентября, «Зенит» разгромил «Оренбург» 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Как же красиво «Зенит» забил седьмой гол «Оренбургу»! Главное избиение тура Как же красиво «Зенит» забил седьмой гол «Оренбургу»! Главное избиение тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022