Полузащитник «Зенита» Вендел оформил первый хет-трик в РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел оформил свой первый хет-трик в рамках Российской Премьер-Лиги. Событие случилось в матче 9-го тура чемпионата, в котором команда обыграла «Оренбург» с общим счётом 8:0. Об этом сообщает портал Opta Sport.
Вендел забил свой первый гол уже в дебюте встречи, когда сумел реализовать голевой момент на третьей минуте после передачи Дугласа Сантоса. На 43-й минуте Вендел оформил дубль, ассистировал ему французский вингер Малком. На 68-й минуте футболист забил свой третий мяч в этом матче и восьмой – всей команды, голевую передачу на свой счёт записал Матео Кассьерра.
После матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу чемпионата. На втором месте находится ЦСКА — у команды в активе 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который сумел набрать 17 очков после девяти туров чемпионата.
- 11 сентября 2022
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