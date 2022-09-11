Михаил Кержаков: Медиалига не перетянет болельщиков из профессионального футбола

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своём отношении к медиафутболу.

«У меня нет никакого негатива к медийным командам. Нормально отношусь. Медийный футбол не перетянет болельщиков из профессионального», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка России впервые принимают участие медийные команды, 2DROTS и «Амкал». 2DROTS в 1/128 финала по пенальти уступили «Текстильщику» из Иваново, а «Амкал» вышел в 1/64 финала, где встретится с петербургским клубом «Звезда». 2DROTS является действующим победителем Медиалиги.

35-летний Кержаков является воспитанником «Зенита», провёл за сине-бело-голубых 94 матча, в которых пропустил 85 голов.