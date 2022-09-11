«Не вешать нос». М. Кержаков — «Оренбургу» после победы «Зенита» со счётом 8:0

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков обратился к «Оренбургу» после того, как команда из Санкт-Петербурга разгромила своего соперника 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Такие матчи случаются. Мои пожелания «Оренбургу» — не вешать нос. Но иногда такие поражения случаются. Почему такой счёт случился? Мы были сильнее. Посмотрим в матче с «Крыльями Советов», остался ли запас сил или нет», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Хет-трик в составе «Зенита» записал на свой счёт Вендел. Дубль у Малкома, ещё по голу забили Иван Сергеев, Далер Кузяев и Александр Павловец, отправивший мяч в свои ворота.

«Зенит» набрал 23 очка и продолжает быть первым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Оренбург» (9) — 12-й.