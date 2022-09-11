«Фрайбург» и «Боруссия» М разошлись миром в матче 6-го тура Бундеслиги

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» в своих стенах принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
За все 90 минут встречи команды забитыми мячами отметиться не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 0:0.
После этой ничьей «Фрайбург» упустил возможность возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Команда набрала 13 очков и поднялась лишь на вторую строчку, уступая лидирующему «Униону» одно очко. Гости набрали девять очков, но остаются на той же позиции — на восьмом месте, так как «Кёльн», имеющий такое же количество набранных очков, находится выше по разнице забитых и пропущенных мячей.
- 11 сентября 2022
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