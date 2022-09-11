Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд — посмотрите на «Оренбург»

Смородская: сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд — посмотрите на «Оренбург»
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгром в матче «Зенита» и «Оренбурга» (8:0).

«Счёт матча «Зенит» — «Оренбург» какой-то катастрофический и жуткий. Сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд… Посмотрите на «Оренбург» — у нас пока не хватает качества даже на 16 команд. Мне кажется, «Оренбург» был неправильно подготовлен главным тренером. Я слушала его предматчевое интервью: «Мы играем от себя». Что это такое? Все команды во всём футбольном мире изучают противника, как играть против него. Но то, что сказал Личка… Это что такое? Вот он и получил восемь безответных мячей. Именно «Оренбург» я бы не винила, клубу надо подумать насчёт главного тренера.

Уволят ли Личку после этого матча? Мне трудно об этом судить, нужно знать обстановку внутри клуба. Но так бездарно проигрывать 0:8 — это недопустимо. Счёт 0:5 после первого тайма — это самый настоящий ужас», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Личка объяснил, почему «Оренбург» проиграл «Зениту» со счётом 0:8
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022