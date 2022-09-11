Смородская: сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд — посмотрите на «Оренбург»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгром в матче «Зенита» и «Оренбурга» (8:0).
«Счёт матча «Зенит» — «Оренбург» какой-то катастрофический и жуткий. Сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд… Посмотрите на «Оренбург» — у нас пока не хватает качества даже на 16 команд. Мне кажется, «Оренбург» был неправильно подготовлен главным тренером. Я слушала его предматчевое интервью: «Мы играем от себя». Что это такое? Все команды во всём футбольном мире изучают противника, как играть против него. Но то, что сказал Личка… Это что такое? Вот он и получил восемь безответных мячей. Именно «Оренбург» я бы не винила, клубу надо подумать насчёт главного тренера.
Уволят ли Личку после этого матча? Мне трудно об этом судить, нужно знать обстановку внутри клуба. Но так бездарно проигрывать 0:8 — это недопустимо. Счёт 0:5 после первого тайма — это самый настоящий ужас», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 сентября 2022
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:51
-
18:50