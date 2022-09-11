В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Лички после исторического поражения от «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Марцела Лички после разгромного поражения от «Зенита» (0:8) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Марцел Личка остаётся главным тренером «Оренбурга». Он не играет на поле — там играют футболисты», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, это первый сезон «Оренбурга» в Премьер-Лиге после возвращения. Личка возглавляет команду с лета 2020 года. «Оренбург» после девяти туров набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с клубом «Пари Нижний Новгород».

Ранее было объявлено об увольнении Андрея Талалаева из грозненского «Ахмата», это была шестая тренерская отставка в чемпионате России с начала сезона.