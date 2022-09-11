Донни ван де Бек поделился мнением о новичках «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек прокомментировал появление в стане «красных дьяволов» новых игроков этим летом.
«Я уже ранее знал их как игрок. Против некоторых из них я играл — против Эриксена, а против Каземиро ещё с «Аяксом». С Лисандро Мартинесом я играл в одной команде (в «Аяксе». — Прим. «Чемпионата»). Поэтому я знаю, на что они способны, они очень хорошие футболисты и определённо нам помогут. Они хорошие люди, а ещё командные игроки, хорошо совпадающие по человеческим качествам с остальными», — сказал ван де Бек в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».
В команду перешли бразильский вингер Антони (из «Аякса»), полузащитник Каземиро (из «Реала»), аргентинский защитник Лисандро Мартинес (из «Аякса»), датский хавбек Кристиан Эриксен (из «Брентфорда»), нидерландский защитник Тирелл Маласиа (из «Фейеноорда»).
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