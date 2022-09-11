«Лацио» уверенно переиграл «Верону» в 6-м туре Серии А

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» принимал «Верону». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Команды в сегодняшнем матче отличились особой грубостью — всего за 90 минут игроки набрали суммарно шесть жёлтых карточек. В целом матч прошёл с преимуществом «орлов». Но, несмотря на статистический перевес, хозяева смогли забить лишь на 68-й минуте — отличился нападающий Чиро Иммобиле после передачи Сергея Милинковича-Савича. Затем, на 90+6-й минуте, Луис Альберто сумел укрепить преимущество своей команды после голевого паса Маттиа Цаканьи. Встреча окончилась победой «Лацио» со счётом 2:0.
После этой победы римляне набрали 11 очков и поднялись на шестую строчку, сместив «Рому» вниз. «Верона», несмотря на поражение, осталась на 14-м месте турнирной таблицы.
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