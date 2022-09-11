«Ростов» — «Спартак»: Александр Соболев забил второй гол красно-белых на 75-й минуте

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 24-й минуте счёт открыл Квинси Промес: Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот. На 28-й минуте счёт сравнял Дмитрий Полоз, отправив мяч в сетку практически с линии штрафной. Спустя шесть минут отличился Данил Уткин: полузащитник оставил не у дел Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной. На 53-й минуте гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина. На 70-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя пять минут ударом головой мяч в ворота переправил Александр Соболев, сократив отставание в счёте.



В восьми матчах РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Спартак» (16) — шестой.



Обслуживает матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитр VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).