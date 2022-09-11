Тренер «Барселоны» Хави повторил рекорд Ла Лиги по выездным встречам

Тренер «Барселоны» Хави сумел повторить рекорд Зинедина Зидана, когда тот возглавил «Реал» и не терпел поражений в своих первых 17 выездных встречах. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Значимого события удалось достичь после гостевой встречи с «Кадисом», в котором сине-гранатовые переиграли соперника со счётом 4:0. Именно эта игра стала для Хави 17-м выездным матчем с момента его назначения на должность главного тренера команды.

14 матчей приходятся на сезон-2021/2022, а три – на нынешнюю кампанию чемпионата. Кроме «Кадиса», Барселона сыграла с «Реалом Сосьедад», обыграв его 4:1, а также с «Севильей», где также была сильнее соперника (3:0). Следующая выездная встреча «Барселоны» под руководством Хави состоится 2 октября, когда в рамках 7-го тура команда встретится с «Мальоркой».

«Барселона» в гостях разгромила «Кадис»

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