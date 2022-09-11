Тренер «Барселоны» Хави повторил рекорд Ла Лиги по выездным встречам

Тренер «Барселоны» Хави сумел повторить рекорд Зинедина Зидана, когда тот возглавил «Реал» и не терпел поражений в своих первых 17 выездных встречах. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Значимого события удалось достичь после гостевой встречи с «Кадисом», в котором сине-гранатовые переиграли соперника со счётом 4:0. Именно эта игра стала для Хави 17-м выездным матчем с момента его назначения на должность главного тренера команды.
14 матчей приходятся на сезон-2021/2022, а три – на нынешнюю кампанию чемпионата. Кроме «Кадиса», Барселона сыграла с «Реалом Сосьедад», обыграв его 4:1, а также с «Севильей», где также была сильнее соперника (3:0). Следующая выездная встреча «Барселоны» под руководством Хави состоится 2 октября, когда в рамках 7-го тура команда встретится с «Мальоркой».
«Барселона» в гостях разгромила «Кадис»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41