«Спартак» потерпел второе поражение в РПЛ подряд. Красно-белые открывали счёт в матчах

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.



Для «Спартака» это второе поражение подряд в чемпионате России. В предыдущем туре команда Гильермо Абаскаля проиграла «Зениту» (1:2). Отметим, что в обеих играх красно-белые открывали счёт в матче: тогда первым отличился Александр Соболев, сегодня — Квинси Промес.

«Спартак» в девяти матчах набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. 15 сентября красно-белые сыграют в Фонбет Кубке России с «Факелом», а затем в РПЛ с «Локомотивом». Оба матча пройдут на «Открытие Банк Арене» в Москве.