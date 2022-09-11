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Руководитель «Арсенала» Аджоев прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Руководитель «Арсенала» Аджоев прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги (2:1).

«Набрали три очка в матче с серьёзным соперником, который сейчас, как говорится, на ходу. До игры с «Арсеналом» «Нефтехимик» одержал три победы подряд, не пропустив в этих встречах ни разу. Надо отметить, что у них хорошая, организованная команда. Тем ценнее наша победа, добытая в непростой борьбе. Благодарен ребятам, что в нужные моменты они проявили и мастерство, и характер. Теперь надо двигаться дальше и готовиться к следующей игре.

Имела ли эта встреча особое значение в связи с тем, что в Туле в эти выходные отмечается День города? «Арсенал» хочет выигрывать в каждом матче, всегда стремимся к победе. Но, безусловно, нам очень приятно, что мы смогли порадовать болельщиков именно сегодня, внесли свой вклад в праздничное настроение и торжественные мероприятия», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

10 сентября Тула отпраздновала свой день рождения — городу исполнилось 876 лет. Сегодня, 11 сентября, «Арсенал» переиграл «Нефтехимик», со счётом 2:1 на своём домашнем стадионе «Арсенал».

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