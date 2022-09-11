Руководитель «Арсенала» Аджоев прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги (2:1).
«Набрали три очка в матче с серьёзным соперником, который сейчас, как говорится, на ходу. До игры с «Арсеналом» «Нефтехимик» одержал три победы подряд, не пропустив в этих встречах ни разу. Надо отметить, что у них хорошая, организованная команда. Тем ценнее наша победа, добытая в непростой борьбе. Благодарен ребятам, что в нужные моменты они проявили и мастерство, и характер. Теперь надо двигаться дальше и готовиться к следующей игре.
Имела ли эта встреча особое значение в связи с тем, что в Туле в эти выходные отмечается День города? «Арсенал» хочет выигрывать в каждом матче, всегда стремимся к победе. Но, безусловно, нам очень приятно, что мы смогли порадовать болельщиков именно сегодня, внесли свой вклад в праздничное настроение и торжественные мероприятия», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
10 сентября Тула отпраздновала свой день рождения — городу исполнилось 876 лет. Сегодня, 11 сентября, «Арсенал» переиграл «Нефтехимик», со счётом 2:1 на своём домашнем стадионе «Арсенал».
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41