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«Ростов» выиграл шесть из девяти матчей со «Спартаком» при Валерии Карпине

«Ростов» выиграл шесть из девяти матчей со «Спартаком» при Валерии Карпине
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2. Это шестая победа в девяти матчах со «Спартаком» для «Ростова» при Валерии Карпине. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Отмечается, что также в этих встречах «Ростов» единожды сыграл вничью и дважды проиграл. Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года и с перерывом занимает эту должность почти пять лет.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

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