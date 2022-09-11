«Ростов» выиграл шесть из девяти матчей со «Спартаком» при Валерии Карпине

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2. Это шестая победа в девяти матчах со «Спартаком» для «Ростова» при Валерии Карпине. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Отмечается, что также в этих встречах «Ростов» единожды сыграл вничью и дважды проиграл. Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года и с перерывом занимает эту должность почти пять лет.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.