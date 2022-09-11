«Ростов» выиграл шесть из девяти матчей со «Спартаком» при Валерии Карпине
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2. Это шестая победа в девяти матчах со «Спартаком» для «Ростова» при Валерии Карпине. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Отмечается, что также в этих встречах «Ростов» единожды сыграл вничью и дважды проиграл. Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года и с перерывом занимает эту должность почти пять лет.
«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.
Новость по теме«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третью строчку в РПЛ
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41
Партнерский контент