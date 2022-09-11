«Ростов» впервые в истории провёл первые девять матчей в чемпионате России без поражений
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Ростов Арена» проходил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:2.
В нынешнем сезоне «Ростов» ещё ни разу не проигрывал: команда Валерия Карпина одержала пять побед и четырежды сыграла вничью. Команда впервые в истории провела первые девять матчей в чемпионате России без поражений. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
В следующем туре у дончан домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», но перед этим ростовчане сыграют в рамках Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча с оренбуржцами также пройдёт на «Ростов Арене».
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