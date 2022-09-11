«Чуть сердце не остановилось». Хаджи — о поражении «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от встречи московской команды с «Ростовом» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой красно-белые потерпели поражение со счётом 2:4.
«После второго пропущенного мяча выключил матч. Понял, что будет разгром. Я в шоке сижу сейчас. Переживаю. Чуть сердце не остановилось», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После прошедшей встречи «Спартак» с 16 очками в активе остался на пятой позиции чемпионата. Это поражение стало для команды вторым подряд — на прошлой неделе московский клуб уступил «Зениту» со счётом 1:2. В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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