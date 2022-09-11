Агент Гурцкая: «Локомотив» похож на дешёвый ситком. Думаю, до зимы Цорн уйдёт

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал неудачный старт московского «Локомотива» в новом сезоне.

«Никто не понимает, что происходит в «Локомотиве». Это похоже на произведение Агаты Кристи. Пока не перевернём последнюю страницу, на которой будет написано, кто убийца, мы ничего не узнаем. Мне кажется, Цорн и компания сами на ходу пишут эту историю. У них нет никакого плана и стратегии. А то, о чём они заявляли, на стратегию мало похоже. Это всё больше похоже на дешёвый ситком.



Цорн уйдёт? Думаю, до зимы в «Локомотиве» будут кардинальные перемены. Точка предела терпения пройдена. Если будет провал осенью, то ситуация поменяется», ― сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Гурцкая читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.