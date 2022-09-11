Стычка Александра Соболева и Даниила Уткина в матче «Ростов» — «Спартак»

В сегодняшнем матче между «Ростовом» и «Спартаком» (4:2) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) произошла стычка между форвардом красно-белых Александром Соболевым и полузащитником дончан Даниилом Уткиным. В эпизод, который произошёл в концовке матча, пришлось вмешаться одноклубникам футболистов.
«Спартак» в девяти матчах набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. 15 сентября красно-белые сыграют в Фонбет Кубке России с «Факелом», а затем в РПЛ с «Локомотивом». Оба матча пройдут на «Открытие Банк Арене» в Москве.
В следующем туре у дончан состоится домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», но перед этим ростовчане сыграют в рамках Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча с оренбуржцами также пройдёт на «Ростов Арене».
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